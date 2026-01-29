🎭 Navarra Cultural Weekend (30 enero -1 de febrero)

Un menú completo de cultura, risas y buena comida

Aquí tienes el planazo detallado día por día para que disfrutes de la fiesta, el frío y la cultura navarra del 30 de enero al 1 de febrero.

Prepárate, porque entre cencerros, carrozas y chuletones, vas a necesitar energía (y un buen abrigo).

Viernes 30 de enero: Caballeros, ópera y “poteo”

Para empezar con buen pie, tenemos una mezcla de elegancia y medievo. Tú eliges si te pones el esmoquin o la armadura.

Viana – Fiestas de San Felices: El casco histórico de Viana retrocede en el tiempo. A partir de las 18:00 hay mercado medieval . Lo mejor es el ambiente de las tabernas y la sfilada de antorchas por la noche. Es el sitio ideal para cenar unos pintxos y sentirte como un rey del siglo XII, pero con calefacción.

El casco histórico de Viana retrocede en el tiempo. A partir de las 18:00 hay . Lo mejor es el ambiente de las tabernas y la sfilada de antorchas por la noche. Es el sitio ideal para cenar unos pintxos y sentirte como un rey del siglo XII, pero con calefacción. Pamplona – Noche de Ópera: En el Baluarte presentan la ópera “Tosca” de Puccini a las 19:30. Si quieres algo refinado antes de que los carnavales te vuelvan loco, este es el momento.

En el Baluarte presentan la ópera de Puccini a las 19:30. Si quieres algo refinado antes de que los carnavales te vuelvan loco, este es el momento. Pamplona (Casco Viejo): Si la ópera no es lo tuyo, vete de “viernes de pintxos”. El ambiente en la calle San Nicolás es legendario. Pide un “frito de pimiento” y un vino de la tierra; te prometo que el frío de Navarra se lleva mejor así.

Sábado 31 de enero: El plato fuerte (Carnavales y Sidrerías)

Aquí es donde la cosa se pone seria. El norte de Navarra saca su lado más salvaje y tradicional.

Leitza – ¡Carnaval en estado puro!: Aunque el jaleo empieza antes, el sábado es el día de las cenas populares y el ambiente de calle . Verás a los personajes locales con sus máscaras y sacos. No esperes plumas de colores; aquí lo que mola es la piel de oveja, los cencerros y el ruido. Es una experiencia ancestral que te deja los pelos de punta.

Aunque el jaleo empieza antes, el sábado es el día de las . Verás a los personajes locales con sus máscaras y sacos. No esperes plumas de colores; aquí lo que mola es la piel de oveja, los cencerros y el ruido. Es una experiencia ancestral que te deja los pelos de punta. Temporada de Sidrerías (Zona de Baztan y Sakana): Es pleno enero, así que es obligatorio ir a una Sagardotegi . Es el ritual del “Txotx”: levantarse al grito del sidrero, beber directamente de la cuba y comer tortilla de bacalao y un chuletón del tamaño de una enciclopedia. Por la zona de Leitza o Lekunberri tienes opciones brutales.

Es pleno enero, así que es obligatorio ir a una . Es el ritual del “Txotx”: levantarse al grito del sidrero, beber directamente de la cuba y comer tortilla de bacalao y un chuletón del tamaño de una enciclopedia. Por la zona de Leitza o Lekunberri tienes opciones brutales. Pamplona – Conciertos: La Sala Zentral suele tener programación potente los sábados noche. Si después de la sidrería aún puedes mover las piernas, es el sitio para terminar la jornada dándolo todo.

Domingo 1 de febrero: Carrozas, sátira y bendiciones

Para cerrar el fin de semana, nos vamos a ver el ingenio navarro sobre ruedas.

Sunbilla – Desfile de Carrozas: Este es el evento estrella del domingo por la mañana. No es un desfile cualquiera; los vecinos construyen carrozas gigantes que son auténticas obras de ingeniería y sátira. Se ríen de la política, de los famosos y de ellos mismos. El ambiente es increíblemente divertido y familiar. ¡No llegues tarde que se llena!

Este es el evento estrella del domingo por la mañana. No es un desfile cualquiera; los vecinos construyen que son auténticas obras de ingeniería y sátira. Se ríen de la política, de los famosos y de ellos mismos. El ambiente es increíblemente divertido y familiar. ¡No llegues tarde que se llena! Milagro – Vísperas de San Blas: En la zona sur (la Ribera), ya están oliendo los Roscos de San Blas . El domingo ya se pueden comprar estas delicias de azúcar y anís. Dice la tradición que si te los bendicen, no te dolerá la garganta en todo el invierno. Ideal para recuperarte de los gritos que habrás pegado en los carnavales.

En la zona sur (la Ribera), ya están oliendo los . El domingo ya se pueden comprar estas delicias de azúcar y anís. Dice la tradición que si te los bendicen, no te dolerá la garganta en todo el invierno. Ideal para recuperarte de los gritos que habrás pegado en los carnavales. Pamplona – Paseo y Vermut: El domingo al mediodía en la Plaza del Castillo es sagrado. Un buen vermut preparado con una aceituna bien gorda mientras comentas las jugadas del fin de semana.

Consejo de supervivencia: En Navarra en estas fechas no hace frío, hace “fresco” (según los de allí). Traducido para el resto de los humanos: ponte siete capas de ropa. ¡Disfruta de la locura navarra!

¿Quieres que te busque algún restaurante específico por la zona de Leitza para el sábado?