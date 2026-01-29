🎭 Navarra Cultural Weekend (30 enero -1 de febrero)

Un menú completo de cultura, risas y buena comida
Aquí tienes el planazo detallado día por día para que disfrutes de la fiesta, el frío y la cultura navarra del 30 de enero al 1 de febrero.
Prepárate, porque entre cencerros, carrozas y chuletones, vas a necesitar energía (y un buen abrigo).
Viernes 30 de enero: Caballeros, ópera y “poteo”
Para empezar con buen pie, tenemos una mezcla de elegancia y medievo. Tú eliges si te pones el esmoquin o la armadura.
- Viana – Fiestas de San Felices: El casco histórico de Viana retrocede en el tiempo. A partir de las 18:00 hay mercado medieval. Lo mejor es el ambiente de las tabernas y la sfilada de antorchas por la noche. Es el sitio ideal para cenar unos pintxos y sentirte como un rey del siglo XII, pero con calefacción.
- Pamplona – Noche de Ópera: En el Baluarte presentan la ópera “Tosca” de Puccini a las 19:30. Si quieres algo refinado antes de que los carnavales te vuelvan loco, este es el momento.
- Pamplona (Casco Viejo): Si la ópera no es lo tuyo, vete de “viernes de pintxos”. El ambiente en la calle San Nicolás es legendario. Pide un “frito de pimiento” y un vino de la tierra; te prometo que el frío de Navarra se lleva mejor así.
Sábado 31 de enero: El plato fuerte (Carnavales y Sidrerías)
Aquí es donde la cosa se pone seria. El norte de Navarra saca su lado más salvaje y tradicional.
- Leitza – ¡Carnaval en estado puro!: Aunque el jaleo empieza antes, el sábado es el día de las cenas populares y el ambiente de calle. Verás a los personajes locales con sus máscaras y sacos. No esperes plumas de colores; aquí lo que mola es la piel de oveja, los cencerros y el ruido. Es una experiencia ancestral que te deja los pelos de punta.
- Temporada de Sidrerías (Zona de Baztan y Sakana): Es pleno enero, así que es obligatorio ir a una Sagardotegi. Es el ritual del “Txotx”: levantarse al grito del sidrero, beber directamente de la cuba y comer tortilla de bacalao y un chuletón del tamaño de una enciclopedia. Por la zona de Leitza o Lekunberri tienes opciones brutales.
- Pamplona – Conciertos: La Sala Zentral suele tener programación potente los sábados noche. Si después de la sidrería aún puedes mover las piernas, es el sitio para terminar la jornada dándolo todo.
Domingo 1 de febrero: Carrozas, sátira y bendiciones
Para cerrar el fin de semana, nos vamos a ver el ingenio navarro sobre ruedas.
- Sunbilla – Desfile de Carrozas: Este es el evento estrella del domingo por la mañana. No es un desfile cualquiera; los vecinos construyen carrozas gigantes que son auténticas obras de ingeniería y sátira. Se ríen de la política, de los famosos y de ellos mismos. El ambiente es increíblemente divertido y familiar. ¡No llegues tarde que se llena!
- Milagro – Vísperas de San Blas: En la zona sur (la Ribera), ya están oliendo los Roscos de San Blas. El domingo ya se pueden comprar estas delicias de azúcar y anís. Dice la tradición que si te los bendicen, no te dolerá la garganta en todo el invierno. Ideal para recuperarte de los gritos que habrás pegado en los carnavales.
- Pamplona – Paseo y Vermut: El domingo al mediodía en la Plaza del Castillo es sagrado. Un buen vermut preparado con una aceituna bien gorda mientras comentas las jugadas del fin de semana.
Consejo de supervivencia: En Navarra en estas fechas no hace frío, hace “fresco” (según los de allí). Traducido para el resto de los humanos: ponte siete capas de ropa. ¡Disfruta de la locura navarra!
¿Quieres que te busque algún restaurante específico por la zona de Leitza para el sábado?