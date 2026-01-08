Biblioteca de Navarra: programación enero-febrero 2026

(Nota de Prensa, 29/12/25) – Cabe destacar la edición de un nuevo Ciclo de Conversaciones Literarias, en colaboración con el Ateneo y coordinado y presentado por Roberto Valencia. El ciclo, que este año contará con 7 sesiones, una más que en anteriores ediciones, arranca el lunes 12 de enero con la presencia de Josep Ramoneda (con la charla “Poder y libertad”) y continuará hasta el 23 de marzo con David Sánchez Usanos, el 26 de enero (“La fascinación contemporánea por la violencia en la literatura y los medios de comunicación”); Mireya Hernández, el 9 de febrero (“Cómo capturar un mundo fragmentado”); Jordi Gracia, el 24 de febrero (“El desahucio de la información”); Maitane Beaumont, el 9 de marzo (“La escucha atenta”); Natalia Castro Picón, el 16 de marzo (“La fiesta del fin del mundo”); y Bernat Castany, el 23 de marzo (“Una filosofía de la risa”).

La preocupación por la sostenibilidad centra otra de las propuestas de la biblioteca, la exposición “Siwatl: Mujeres labrando cambios”, que se ofrecerá al público del 12 al 30 de enero en la Sala de Exposiciones de la mano de ONAY, Organización Navarra para Ayuda entre los Pueblos, y que refleja la relación de un colectivo de mujeres salvadoreñas agricultoras con el entorno en el que viven. La propuesta se complementa con un taller hortícola práctico el 20 de enero: “Semillas en Lucha: Extracción, Conservación y Soberanía Alimentaria”, impartido por ONAY y Aleka. También con una mirada hacia el Sur, la Biblioteca de Navarra acoge la exposición fotopoética “Miradas sobre el río Nilo”, en el Patio de la Planta Baja del 2 al 20 de febrero, y celebra una proyección y coloquio el 10 de febrero con el documental “Raíces Perdidas”, rodado en el norte de Uganda, lugar de trabajo de la ONG navarra Solidarios con Arua-Arua Elkartasuna. Con esta entidad recordamos el Día Mundial de la Cultura Africana y los Afrodescendientes que se celebra en enero.

Festival de novela policiaca Pamplona Negra

La Biblioteca de Navarra participa, junto con otras 12 bibliotecas de la Red, en el Festival Pamplona Negra de novela policiaca. En esta edición, con el título “El rostro del noir”, la Biblioteca acoge charlas, una exposición, un taller de técnicas narrativas, un club de lectura abierto y una escenografía relacionada. Del 12 de enero al 12 de febrero puede visitarse la exposición de escritura experimental “Crásina, la ciudad imaginada (365 días soñando una Navarra con mar)” de Txemi Pejenaute. Este autor ofrecerá el 28 de enero el taller de técnicas narrativas “La ciudad imaginada: Noir, nuevas narrativas y mundos posibles”, con inscripción previa; y el 29 de enero la charla “Anatomía de una novela negra en una Navarra con mar”, con visita guiada a su exposición. Los lectores de este género pueden participar el 20 de enero en un club de lectura abierto para comentar “El misterio de la turista que murió dos veces”, con los propios autores de la novela, Javier Holgado y Susana López Rubio. El libro puede llevarse en préstamo de la biblioteca para leerlo previamente. El martes, 27 de enero, el escritor vasco Ibon Martin ofrece la charla “Lucha de clases e intrigas” sobre su novela Alma negra. Además, en la Biblioteca se podrá disfrutar de una escenografía propuesta por el personal y de un centro de interés relacionados con el género.

Por tercer año consecutivo, la biblioteca emplaza a la escritura a las personas que transitan el mundo. El Ciclo Narrativas Migrantes organiza talleres de escritura, arte y palabra sobre identidad y pertenencia. Esta edición, con título Ser en la tierra, se celebra los sábados 17, 24 y 31 de enero, con inscripción previa para las tres sesiones en continuidad. La primera sesión será “La voz propia: escritura creativa y poesía”, la segunda, “Versiones de mí: collage visual y verbal”, y la tercera, “Yo en este espacio: mapeo afectivo del territorio”. Estos talleres se acompañarán de una acción de muestra de resultados y mesa redonda en primavera.

Estreno teatral y actividades de fomento de la escritura

El 3 de febrero tendrá lugar el estreno en la Biblioteca de Navarra de la propuesta teatral “Compartiendo” del Festival Litercrearte, en su IV edición. Este Festival, proyecto de colaboración entre la compañía de teatro Producciones Maestras y los clubes de lectura de las bibliotecas públicas, culmina con este estreno de cuatro piezas teatrales y con su posterior interpretación en una veintena de bibliotecas a lo largo y ancho de toda Navarra. Como novedad, Litercrearte imparte el 16 de febrero un taller de escritura dramática con la dramaturga Ana Maestrojuán. Este será a partir de la lectura de la novela La catastrófica visita al zoo de Jöel Dicker, libro que puede llevarse en préstamo de la biblioteca para leerlo previamente. Se requiere inscripción previa.

La Biblioteca acoge varias actividades para fomentar la escritura. Los días 4, 10 y 18 de febrero se imparte el taller Puntuación con Marisol Artica. Se trata de tres sesiones con continuidad e inscripción previa. Dentro de la iniciativa Itinerarios de Caligrafía, que recorre distintos ámbitos culturales de Pamplona, los días 21 de enero, 2 y 11 de febrero se imparte en Biblioteca de Navarra el taller Mejora de la caligrafía con Sonia Beroiz; se trata de tres sesiones con continuidad e inscripción previa. Y el 13 de febrero, Jon Zabalegi imparte el taller con cariz artístico Caligrafía expresiva.

Entre las presentaciones de libros que acoge la Biblioteca, destaca el 12 de febrero la presentación del poemario Punto triple del agua, con su autora Regina Salcedo, Premio Internacional de Poesía José Hierro 2025.

Las actividades infantiles continúan con las sesiones mensuales de cuentacuentos en castellano, euskera e inglés, y las sesiones de kamishibai. Además, se añaden dos actividades con estimulación musical: el 22 de enero, Noemí Espinal acogerá con “Cuentos musicales en el regazo” a pequeños de 0 a 3 años; y el 4 de febrero nos visita Sorgina Txirulina con la sesión de cuentacuentos y taller infantil “El viaje de la música”, a partir de 4 años y con inscripción previa.







