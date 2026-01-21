Navarra Cultural Weekend – 23-25 enero 2026

Edición “enero aprieta, pero la cultura responde”

Último fin de semana completo de enero.

Hace frío, sí.

Pero Navarra sigue fiel a su tradición: teatro, música, exposiciones y pueblos con vida, incluso cuando el termómetro intenta disuadirte.

🗓️ Viernes, 23 de enero: Comedia, Jazz y “Noir”

El primer día se debate entre el misterio de la novela negra y las risas en el teatro. Tú eliges si prefieres quedarte en la capital o moverte a la periferia.

Pamplona (Centro): 20:30h – Teatro Gayarre: “No somos Estopa”. José Corbacho y David Fernández te aseguran agujetas en el estómago de tanto reír. 19:30h – Civivox San Jorge: Jazz con “Timeline” (Ramón García Trío). Elegancia pura para los oídos. Todo el día: Festival Pamplona Negra (conferencias y talleres para los amantes del crimen literario).

Noáin (A 15 min de Pamplona): 20:30h – Centro Cultural: Espectáculo “SOLO”. Teatro físico y poético para empezar el finde con sensibilidad.



🗓️ Sábado, 24 de enero: El día de los grandes contrastes

Hoy la agenda echa humo. Es el día perfecto para una excursión al sur (Ribera) o al este (Sangüesa) y volver a la capital para el gran concierto.

Pamplona (Centro): 20:00h – Teatro Gayarre: Fórmula V . Un viaje en el tiempo a los años 60 y 70. Prepárate para cantar “Eva María” a pleno pulmón. 19:30h – Civivox San Jorge: Jazz contemporáneo con Mikel Gaztelurrutia Trío.

Sangüesa: 19:30h – Auditorio del Carmen: Comedia “Juntos y revueltos”. Gorka Aginagalde y Gurutze Beitia son garantía de éxito.

Cascante y Tudela (La Ribera): 12:00h – Bodegas Malón de Echaide: Cata de Vino y Chocolate . Un plan dulce para el mediodía. Todo el día – Tudela: Inicio de las Jornadas de las Verduras de Invierno .



🗓️ Domingo, 25 de enero: Tradición, Pelota y Emoción

El domingo es para vivir la esencia de Navarra: desde el frontón hasta el teatro más profundo.

Pamplona (Centro): 17:15h – Navarra Arena: Campeonato de Parejas de Pelota Mano . El ambiente, el sonido de la pelota contra el frontis… ¡es hipnótico! 19:00h – Teatro Gayarre: “Testigo de Cargo”. Un clásico de Agatha Christie para cerrar el finde con intriga judicial.

Aoiz / Agoitz: 19:00h – Casa de Cultura: Obra “MAR”. Una pieza conmovedora sobre la supervivencia y la resiliencia.

Noáin: 18:00h – Centro Cultural: “Nire beldurrik maiteenak”. Teatro en euskera, ideal para disfrutar de la sonoridad de la lengua en familia.

Ituren y Zubieta: Atardecer: Paseo por estos pueblos para ver los preparativos de los Joaldunak. El sonido de los cencerros empezará a retumbar en el valle.



💡 Un último consejo “Pro”:

Si vas a moverte entre Pamplona, Sangüesa o Tudela, recuerda que en enero puede helar o haber niebla en la zona de la Ribera. ¡Conduce con cuidado y disfruta de los paisajes nevados del Pirineo desde la distancia!