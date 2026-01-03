Navarra Cultural Weekend – 3, 4, 5 y 6 de enero

Edición "Sus Majestades llegan... y la cultura no descansa"

Navarra entra en los días grandes de la Navidad.

Los niños no duermen, los adultos miran relojes con sospecha y los pueblos se preparan para recibir a los Reyes Magos como se merecen: con música, teatro, tradición y mucho ambiente.



Vamos por días 👇



---



🔥 VIERNES 3 DE ENERO



(Calentando motores reales)



🎶 Pamplona – Concierto de invierno



Zentral · 21:00

Pop, folk y algún clásico reinventado. Ideal para salir de casa "un rato" y volver con espíritu festivo renovado.



🎭 Teatro familiar



Civivox Mendillorri · 18:00

Cuentos, magia y personajes navideños. Niños encantados, adultos agradecidos.



🖼 Exposición "Navarra en Navidad"



Ciudadela

Fotografía y arte contemporáneo para pasear sin prisa y justificar que "hemos salido a hacer algo cultural".





---



🌽 Tudela – Cine especial Reyes



Cine Moncayo · 20:15

Película europea para reflexionar... o al menos descansar del ruido de los juguetes.



🎵 Corella – Concierto coral de Año Nuevo



Iglesia del Rosario · 19:30

Voces afinadas, ambiente tranquilo y paz interior asegurada (durante una hora).





---



🎉 SÁBADO 4 DE ENERO



(Navarra ya huele a cabalgata)



🎄 Pamplona – Actividades infantiles y pasacalles



Casco Viejo · mañana y tarde

Música, animación y niños intentando ver por encima de los adultos.



🎭 Teatro Gayarre – Espectáculo familiar especial Reyes



18:30

Magia, humor y mensajes bonitos para entrar en ambiente real.



🎶 Baluarte – Concierto de Año Nuevo (repetición popular)



19:30

Clásico, elegante y perfecto para sentirte una persona refinada... aunque al día siguiente te levantes temprano por los regalos.





---



🍷 Estella-Lizarra – Feria navideña de último momento



Todo el día

Regalos de última hora, artesanía y ese "esto lo compro por si acaso".



🎺 Sangüesa – Concierto de la Banda Municipal



19:30

Villancicos, música tradicional y aplausos muy bien sincronizados.



🍢 Cintruénigo – Ruta de pinchos pre-Reyes



18:00–22:00

Pinchos especiales antes del gran día. Los Reyes también aprueban.





---



✨ DOMINGO 5 DE ENERO – NOCHE MÁGICA



👑 Pamplona – Gran Cabalgata de Reyes Magos



Desde las 18:00

Melchor, Gaspar y Baltasar recorren la ciudad. Caramelos, ilusión, música y adultos "acompañando a los niños".



🎶 Concierto previo a la Cabalgata



Plaza del Ayuntamiento · tarde

Ambiente festivo para calentar motores antes del momento estrella.





---



👑 Cabalgatas en pueblos (tarde-noche)



Tudela – recorrido tradicional con animación musical



Estella-Lizarra – cabalgata histórica con participación local



Sangüesa – cabalgata con antorchas y música



Olite – llegada de los Reyes al entorno del Palacio



Corella, Tafalla, Aoiz, Baztan... – cada pueblo con su toque especial





(Regla general: si hay niños y abrigo, hay cabalgata)





---



🎁 LUNES 6 DE ENERO – DÍA DE REYES



(El día en que el sofá compite con la cultura)



🎭 Pamplona – Teatro familiar de Reyes



Civivox Iturrama · 12:00

Perfecto para después de abrir regalos y antes de comer demasiado.



🎵 Concierto coral de Reyes



Iglesia de San Nicolás · 19:00

Cierre navideño elegante y emotivo.



🎨 Taller infantil post-Reyes



Civivox Jus la Rocha · mañana

Para estrenar pinturas, juegos y creatividad recién llegada.





---



🎶 Olite – Concierto de cámara de Reyes



Palacio Real · 18:00

Música bonita en un lugar espectacular. Plan redondo.



🍯 Villatuerta – Feria dulce de Reyes



Mañana

Roscón, chocolate y la prueba definitiva de que siempre hay hueco para un poco más.



🎒 Aibar – Paseo cultural de invierno



10:30

Para bajar revoluciones y empezar el año caminando.





---



👑 EN RESUMEN



Del 3 al 6 de enero, Navarra ofrece:



✔️ conciertos y corales

✔️ teatro y espectáculos familiares

✔️ cabalgatas por toda la comunidad

✔️ ferias, mercados y rutas gastronómicas

✔️ actividades para niños... y adultos con excusa

✔️ tradición, ilusión y cultura en cada rincón



Si este fin de semana te aburres...

igual los Reyes te han traído pocas ganas de salir.