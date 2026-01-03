Navarra Cultural Weekend – 3, 4, 5 y 6 de enero

Edición "Sus Majestades llegan... y la cultura no descansa"
Navarra entra en los días grandes de la Navidad.
Los niños no duermen, los adultos miran relojes con sospecha y los pueblos se preparan para recibir a los Reyes Magos como se merecen: con música, teatro, tradición y mucho ambiente.
Vamos por días 👇
---
🔥 VIERNES 3 DE ENERO
(Calentando motores reales)
🎶 Pamplona – Concierto de invierno
Zentral · 21:00
Pop, folk y algún clásico reinventado. Ideal para salir de casa "un rato" y volver con espíritu festivo renovado.
🎭 Teatro familiar
Civivox Mendillorri · 18:00
Cuentos, magia y personajes navideños. Niños encantados, adultos agradecidos.
🖼 Exposición "Navarra en Navidad"
Ciudadela
Fotografía y arte contemporáneo para pasear sin prisa y justificar que "hemos salido a hacer algo cultural".
---
🌽 Tudela – Cine especial Reyes
Cine Moncayo · 20:15
Película europea para reflexionar... o al menos descansar del ruido de los juguetes.
🎵 Corella – Concierto coral de Año Nuevo
Iglesia del Rosario · 19:30
Voces afinadas, ambiente tranquilo y paz interior asegurada (durante una hora).
---
🎉 SÁBADO 4 DE ENERO
(Navarra ya huele a cabalgata)
🎄 Pamplona – Actividades infantiles y pasacalles
Casco Viejo · mañana y tarde
Música, animación y niños intentando ver por encima de los adultos.
🎭 Teatro Gayarre – Espectáculo familiar especial Reyes
18:30
Magia, humor y mensajes bonitos para entrar en ambiente real.
🎶 Baluarte – Concierto de Año Nuevo (repetición popular)
19:30
Clásico, elegante y perfecto para sentirte una persona refinada... aunque al día siguiente te levantes temprano por los regalos.
---
🍷 Estella-Lizarra – Feria navideña de último momento
Todo el día
Regalos de última hora, artesanía y ese "esto lo compro por si acaso".
🎺 Sangüesa – Concierto de la Banda Municipal
19:30
Villancicos, música tradicional y aplausos muy bien sincronizados.
🍢 Cintruénigo – Ruta de pinchos pre-Reyes
18:00–22:00
Pinchos especiales antes del gran día. Los Reyes también aprueban.
---
✨ DOMINGO 5 DE ENERO – NOCHE MÁGICA
👑 Pamplona – Gran Cabalgata de Reyes Magos
Desde las 18:00
Melchor, Gaspar y Baltasar recorren la ciudad. Caramelos, ilusión, música y adultos "acompañando a los niños".
🎶 Concierto previo a la Cabalgata
Plaza del Ayuntamiento · tarde
Ambiente festivo para calentar motores antes del momento estrella.
---
👑 Cabalgatas en pueblos (tarde-noche)
Tudela – recorrido tradicional con animación musical
Estella-Lizarra – cabalgata histórica con participación local
Sangüesa – cabalgata con antorchas y música
Olite – llegada de los Reyes al entorno del Palacio
Corella, Tafalla, Aoiz, Baztan... – cada pueblo con su toque especial
(Regla general: si hay niños y abrigo, hay cabalgata)
---
🎁 LUNES 6 DE ENERO – DÍA DE REYES
(El día en que el sofá compite con la cultura)
🎭 Pamplona – Teatro familiar de Reyes
Civivox Iturrama · 12:00
Perfecto para después de abrir regalos y antes de comer demasiado.
🎵 Concierto coral de Reyes
Iglesia de San Nicolás · 19:00
Cierre navideño elegante y emotivo.
🎨 Taller infantil post-Reyes
Civivox Jus la Rocha · mañana
Para estrenar pinturas, juegos y creatividad recién llegada.
---
🎶 Olite – Concierto de cámara de Reyes
Palacio Real · 18:00
Música bonita en un lugar espectacular. Plan redondo.
🍯 Villatuerta – Feria dulce de Reyes
Mañana
Roscón, chocolate y la prueba definitiva de que siempre hay hueco para un poco más.
🎒 Aibar – Paseo cultural de invierno
10:30
Para bajar revoluciones y empezar el año caminando.
---
👑 EN RESUMEN
Del 3 al 6 de enero, Navarra ofrece:
✔️ conciertos y corales
✔️ teatro y espectáculos familiares
✔️ cabalgatas por toda la comunidad
✔️ ferias, mercados y rutas gastronómicas
✔️ actividades para niños... y adultos con excusa
✔️ tradición, ilusión y cultura en cada rincón
Si este fin de semana te aburres...
igual los Reyes te han traído pocas ganas de salir.