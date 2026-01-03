Onda International: the waves of Arts and Culture
Agenda

Navarra Cultural Weekend – 3, 4, 5 y 6 de enero

Edición "Sus Majestades llegan... y la cultura no descansa"
Navarra entra en los días grandes de la Navidad.
Los niños no duermen, los adultos miran relojes con sospecha y los pueblos se preparan para recibir a los Reyes Magos como se merecen: con música, teatro, tradición y mucho ambiente.

Vamos por días 👇

---

🔥 VIERNES 3 DE ENERO

(Calentando motores reales)

🎶 Pamplona – Concierto de invierno

Zentral · 21:00
Pop, folk y algún clásico reinventado. Ideal para salir de casa "un rato" y volver con espíritu festivo renovado.

🎭 Teatro familiar

Civivox Mendillorri · 18:00
Cuentos, magia y personajes navideños. Niños encantados, adultos agradecidos.

🖼 Exposición "Navarra en Navidad"

Ciudadela
Fotografía y arte contemporáneo para pasear sin prisa y justificar que "hemos salido a hacer algo cultural".


---

🌽 Tudela – Cine especial Reyes

Cine Moncayo · 20:15
Película europea para reflexionar... o al menos descansar del ruido de los juguetes.

🎵 Corella – Concierto coral de Año Nuevo

Iglesia del Rosario · 19:30
Voces afinadas, ambiente tranquilo y paz interior asegurada (durante una hora).


---

🎉 SÁBADO 4 DE ENERO

(Navarra ya huele a cabalgata)

🎄 Pamplona – Actividades infantiles y pasacalles

Casco Viejo · mañana y tarde
Música, animación y niños intentando ver por encima de los adultos.

🎭 Teatro Gayarre – Espectáculo familiar especial Reyes

18:30
Magia, humor y mensajes bonitos para entrar en ambiente real.

🎶 Baluarte – Concierto de Año Nuevo (repetición popular)

19:30
Clásico, elegante y perfecto para sentirte una persona refinada... aunque al día siguiente te levantes temprano por los regalos.


---

🍷 Estella-Lizarra – Feria navideña de último momento

Todo el día
Regalos de última hora, artesanía y ese "esto lo compro por si acaso".

🎺 Sangüesa – Concierto de la Banda Municipal

19:30
Villancicos, música tradicional y aplausos muy bien sincronizados.

🍢 Cintruénigo – Ruta de pinchos pre-Reyes

18:00–22:00
Pinchos especiales antes del gran día. Los Reyes también aprueban.


---

✨ DOMINGO 5 DE ENERO – NOCHE MÁGICA

👑 Pamplona – Gran Cabalgata de Reyes Magos

Desde las 18:00
Melchor, Gaspar y Baltasar recorren la ciudad. Caramelos, ilusión, música y adultos "acompañando a los niños".

🎶 Concierto previo a la Cabalgata

Plaza del Ayuntamiento · tarde
Ambiente festivo para calentar motores antes del momento estrella.


---

👑 Cabalgatas en pueblos (tarde-noche)

Tudela – recorrido tradicional con animación musical

Estella-Lizarra – cabalgata histórica con participación local

Sangüesa – cabalgata con antorchas y música

Olite – llegada de los Reyes al entorno del Palacio

Corella, Tafalla, Aoiz, Baztan... – cada pueblo con su toque especial


(Regla general: si hay niños y abrigo, hay cabalgata)


---

🎁 LUNES 6 DE ENERO – DÍA DE REYES

(El día en que el sofá compite con la cultura)

🎭 Pamplona – Teatro familiar de Reyes

Civivox Iturrama · 12:00
Perfecto para después de abrir regalos y antes de comer demasiado.

🎵 Concierto coral de Reyes

Iglesia de San Nicolás · 19:00
Cierre navideño elegante y emotivo.

🎨 Taller infantil post-Reyes

Civivox Jus la Rocha · mañana
Para estrenar pinturas, juegos y creatividad recién llegada.


---

🎶 Olite – Concierto de cámara de Reyes

Palacio Real · 18:00
Música bonita en un lugar espectacular. Plan redondo.

🍯 Villatuerta – Feria dulce de Reyes

Mañana
Roscón, chocolate y la prueba definitiva de que siempre hay hueco para un poco más.

🎒 Aibar – Paseo cultural de invierno

10:30
Para bajar revoluciones y empezar el año caminando.


---

👑 EN RESUMEN

Del 3 al 6 de enero, Navarra ofrece:

✔️ conciertos y corales
✔️ teatro y espectáculos familiares
✔️ cabalgatas por toda la comunidad
✔️ ferias, mercados y rutas gastronómicas
✔️ actividades para niños... y adultos con excusa
✔️ tradición, ilusión y cultura en cada rincón

Si este fin de semana te aburres...
igual los Reyes te han traído pocas ganas de salir.
